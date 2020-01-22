Стали известны положения доктрины продовольственной безопасности России

Утвержденная российским лидером Владимиром Путиным доктрина продовольственной безопасности страны ставит задачу по превышению экспорта продуктов и сельскохозяйственного сырья над импортом.

Согласно документу, продовольственная безопасность России должна быть гарантирована вне зависимости от внешних и внутренних условий.

При этом среди главных задач названо «достижение положительного сальдо торгового баланса», передает РИА «Новости».

Сейчас Россия импортирует больше продовольствия, чем экспортирует, но разница сокращается. ФТС сообщает, что в 2018 году в страну ввезли продуктов и сельскохозяйственного сырья на 29,7 млрд долларов, а поставили за рубеж – на 24,9 млрд.

В документе сказано о необходимости наращивания производства продукции, которая позволит преодолеть отрицательное сальдо.

Кроме того, в доктрине говорится о необходимости учитывать приоритет самообеспечения России и обеспечить продовольственную безопасность в рамках ЕАЭС.

Указывается на важность снижения зависимости сельского и рыбного хозяйства от импорта.

Напомним, Путин подписал указ, утверждающий доктрину продовольственной безопасности России. Указ главы государства от 2010 года, утверждающий предыдущую версию доктрины, утратил силу.

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