Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий доктрину продовольственной безопасности России, указ размещен на официальном портале правовой информации.

«Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Указ главы государства от 2010 года, утверждающий предыдущую версию Доктрины, утратил силу.

Также в соответствии с указом президента правительство в течение 3 месяцев должно утвердить план мероприятий по реализации положений новой доктрины продовольственной безопасности.

Ранее Путин изменил структуру правительства.