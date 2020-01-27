Москвичам пообещали самый сильный с начала зимы снегопад

Синоптики прогнозируют самый сильный снегопад за эту зиму в Москве в ночь на вторник, прирост снега составит от 4 до 8 сантиметров, сообщили в Метеобюро.

«Вслед за стремительным прохождением очередного фронтального раздела с утра понедельника в Москве снова стало подмораживать, а на восток Европейской территории России начал смещаться компактный холодный антициклон с Баренцева моря. Этот вихрь и поспособствует усилению снегопада в столичном регионе в предстоящую ночь», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что в понедельник к 18 часам влияние теплого фронта с Атлантики начнет сказываться в столичном регионе, тем самым поспособствует выпадению снега.

«Этот фронт и станет высыпать весь свой снежный запас на Москву и ее окрестности, особенно интенсивно в ночь на вторник. Температура воздуха останется отрицательной, холодок с востока будет поддавать антициклон, поэтому высота снежного покрова станет увеличиваться», – отметили синоптики.

Отмечается, что за вечер 27 января прирост снега составит около 1 сантиметра, в ночь на вторник выпадет от 2 до 5 сантиметров снега. Днем 28 января снегопад ослабеет, запасы влаги начнут иссякать, прирост снега за день прогнозируется от 1 до 2 сантиметров.

«Этот процесс обещает стать самым щедрым на снег с начала зимы, прирост снега в Москве составит от 4 до 8 сантиметров», – сообщили в Метеобюро.

Напомним, ранее в понедельник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД