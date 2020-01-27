Доктор Мясников объяснил, зачем нагнетается паника из-за коронавируса

Паника вокруг пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, нагнетается искусственно, заявил главврач московской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

Мясников в своем Telegram-канале отметил, что паника «подогревается» не только в российских, но и в зарубежных, в частности, французских СМИ.

По его словам, в таких бурных обсуждениях есть и польза. «Вероятность катастрофы мирового масштаба от какой-то новой инфекционной болезни весьма – увы! – возможна. Но не сейчас. Успокойтесь – не сейчас», – подчеркнул доктор.

Как пояснил Мясников, коронавирус «в очередной раз показал, что может вызывать не только банальное ОРЗ, которым не раз болел каждый из нас». «Его разновидность, которая в природе бывает только у животных, мутировала и приобрела способность передаваться от животных человеку, а потом и от человека к человеку. Вызывая при этом вирусные пневмонии с высоким процентом смертности. С коронаровирусом такое уже бывало. Поэтому китайские ученые, исследовав геном этой новой мутации, так этот вирус и назвали: «Новый коронавирус – 2019», – пишет главврач.

Он напомнил, что первая острых вирусных пневмоний, вызванных коронавирусом летучих мышей, также началась в Китае 2002 году и довольно быстро распространилась по всему миру, затронув 25 стран. Тогда этот вирус назвали SARS-Co – «выраженная острая дыхательная недостаточность».

При этом ключевым моментом в этой истории доктор называет расходы международных и национальных организаций здравоохранения, которые оцениваются в 100 млрд долларов. Мясников отмечает, что при этом многие вирусологи склоняются к тому, что вспышка была не обуздана, а сама сошла на нет.

«Но титанические усилия были проделаны и средства потрачены. То есть освоены. Повторюсь: 100 млрд долларов по некоторым опубликованным данным. Мне продолжать мысль, или нашему человеку ничего дальше объяснять не надо?! За 18 лет 8092 заболело, 774 умерло. От гриппа ежегодно столько заболевает и умирает в любом миллионном городе.... (нет, от осложнений гриппа куда больше!). А тут почти 20 лет сидеть на таком финансировании!» – подчеркнул Мясников.

По его словам, некоторые восприняли новый коронавирус «как подарок судьбы», ведь предыдущая эпидемия заглохла годы назад.

«Итак: болезнь есть, ею уже поражено 0,00000024% населения Китая. Генотип вируса известен, его скоро можно будет точно выявлять. Над вакциной работают», – резюмировал Мясников, добавив, что от предыдущего типа коронавируса вакцину так и не ввели.

«Ну а на вопрос: «Почему такая паника и нагнетание?» – классический ответ: «Ищите тех, кому это выгодно!» – заключил доктор Мясников.

По последним данным, 2,4 тыс. человек заразились и 80 погибли от пневмонии нового типа в Китае. Власти страны объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.