Монтажно-испытательный корпус под лунные корабли решили построить на Восточном

Новый монтажно-испытательный корпус (МИК) построят для космических кораблей, которые полетят на Луну, на космодроме Восточный, заявил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.

«С правой стороны будет стоять новый МИК, где будут готовиться новые корабли, я имею в виду лунной программы», – передает ТАСС слова Охлопкова главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину во время посещения космодрома.

Также планируется построить МИК под сверхтяжелую ракету-носитель.

Начинаем планировать расширение Технического комплекса под ракету сверхтяжёлого класса pic.twitter.com/utjAFlP90y — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 27, 2020

Напомним, в конце декабря Рогозин заявил, что Роскосмос принял эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса, уже назначен руководитель работ по проекту.

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