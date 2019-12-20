Роскосмос принял эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса

Роскосмос принял эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса, уже назначен руководитель работ по проекту, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил на пресс-конференции, что на прошлой неделе был принят «эскизный проект по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», передает РИА «Новости».

«В Роскосмосе определен руководитель работ по ракете сверхтяжелого класса – это мой заместитель Лопатин Александр Петрович», – добавил он.

Ранее источники в ракетно-космической отрасли сообщили, что Роскосмос проектирует сверхтяжелую ракету «Енисей» и ее более грузоподъемную версию «Дон».

Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне – 27 тонн. Вторая – более мощная – 140 тонн и 33 тонны соответственно.

Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля «Орел» массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.

Напомним, указ о создании сверхтяжелой ракеты президент России Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.

Рогозин сообщал, что создание единой космической госпрограммы России запланировано на 2020 год.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД