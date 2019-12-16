Названы сроки создания единой космической программы России

Создание единой космической госпрограммы запланировано на 2020 год, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В следующем году мы переходим к созданию единой государственной [космической] программы», – передает ТАСС слова Рогозина.

Он напомнил, что в мае инициатива ее создания была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. В программу должны войти «все остальные программы развития на десятилетний период» в качестве подпрограмм.

Он добавил также, что Роскосмос запланировал в 2020 году выделить средства на начало работ по формированию облика орбитальной группировки «Сфера».

«Мы планируем в 2020 году перейти к финансированию первых работ по формированию самого облика этой глобальной орбитальной группировки», – сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, в 2019 году был выполнен «системный проект по переходу к новой орбитальной группировке «Сфера».

Напомним, в конце октября Рогозин сообщил, что Роскосмос сформирует новую госпрограмму на 2021-2030 годы.

Ранее председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев заявил, что проекты по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, проект «Сфера» и российские лунные миссии войдут в единую госпрограмму до 2030 года.

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