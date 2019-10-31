Роскосмос занялся разработкой перспективной госпрограммы

Роскосмос сформирует новую госпрограмму на 2021-2030 годы, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы готовим единую государственную программу космической деятельности России с рубежом планирования 2021-2030 годы, и все существующие программы станут ее подпрограммами», – передает РИА «Новости» слова Рогозина на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.

В программу войдут федеральные целевые программы по развитию ГЛОНАСС, созданию сверхтяжелой ракеты, развития космодромов России, Федеральная космическая программа.

По словам Рогозина, Роскосмос представит на наблюдательном совете госкоропрации в ноябре программу создания приборостроительной интегрированной инфраструктуры.

«Вторым образованием интегрированной структуры в области космической деятельности становится космическое приборостроение. В ноябре на наблюдательном совете Роскосмоса будут представлены планы создания такого рода структуры на базе АО «Российские космические системы», – передает ТАСС слова главы Роскосмоса.

Рогозин рассказал также, что до конца года будет проведено около 30 пусков ракет космического назначения.

«До конца года мы планируем провести 29 пусков ракет космического назначения, в том числе пуски боевых ракет», – сказал он.

По словам Рогозина, всего за год будет проведено более 40 пусков.

Напомним, в июне председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев заявил, что проекты по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, проект «Сфера» и российские лунные миссии войдут в единую госпрограмму до 2030 года.

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