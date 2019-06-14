Роскосмос решил объединить крупнейшие проекты в единую госпрограмму

Председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев заявил, что проекты по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, проект «Сфера» и российские лунные миссии войдут в единую госпрограмму до 2030 года.

«Предложено все работы, в том числе новые работы, связанные с Луной, со сверхтяжем, со «Сферой», «упаковать» в рамках одной госпрограммы «Космическая деятельность России» на период до 2030 года», – цитирует Коптева ТАСС.

По его словам, Роскосмос ушел от целевых программ и теперь работает в рамках одной государственной программы.

Также он отметил, что предложения по новой космической госпрограмме будут представлены до 1 августа, а сама программа будет сформирована до конца года, чтобы ее рассмотрело правительство.

Ранее Роскосмос обозначил сроки перевода спутников «Глонасс» на российские комплектующие.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД