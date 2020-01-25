Симоньян предложила запустить акцию #ВамНеСтыдно для польских политиков

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Магарита Симоньян призвала запустить в Сети акцию #ВамНеСтыдно. Таким образом она предложила напомнить польским политикам о роли Красной армии в освобождении страны от фашистских захватчиков.

По мнению Симоньян, чтобы донести до польских политиков правду, недостаточно рассекретить документы о событиях Второй мировой, нужны «каналы доставки» этой информации.

«Поэтому я предлагаю этим сволочам, этим нехорошим людям, которые позволяют себе унижать память наших отцов и дедов, растаптывать их великие смерти, растаптывать их великие жертвы, добивать их в их гробах - я просто прошу людей послать им в их соцсети сообщения: здравствуйте, пан такой-то, мой дедушка погиб под Варшавой, освобождая вас, ваших предков...С хештегом #ВамНеСтыдно», – заявила Симоньян, в эфире программы «Своя правда» на НТВ.

Такие сообщения она предложила отправить в соцсети президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и замглавы МИД Павла Яблонького.

«Пришлите свои истории этим людям. Пусть им будет немножко неприятно. Чем больше людей присоединится, тем больший это будет иметь эффект», – заключила Симоньян.

Ранее в субботу лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что и Россия, и Германия обязаны заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. До этого Польша обвиняла Россию в том, что республика не получила послевоенные репарации от Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала, насколько обоснованы эти требования и чего на самом деле добиваются поляки.