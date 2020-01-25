При землетрясении в Турции погибли 14 человек

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции сообщило, что в результате землетрясения на востоке республики погибли не менее 14 человек.

По официальным данным, восемь человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть – в провинции Малатья. Кроме того, не менее 47 человек получили ранения, передает ТАСС.

Накануне на востоке Турции произошло сильное землетрясение.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.