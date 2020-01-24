В Израиле назвали причины укрепления связей с Россией

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24 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Китайский вирус угрожает нефтяным доходам России

Смертельный вирус из Китая может дорого обойтись экономике Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
Новый вирус из Китая может нанести серьезный экономический ущерб, если начнется эпидемия, как это произошло 17 лет назад. Тогда из-за вируса SARS стоимость нефти рухнула на треть, а мировая экономика потеряла в общей сложности почти 60 млрд долларов. Чем может обернуться история с вирусом на этот раз? Подробности...
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Зачем Путин собирает пять великих держав мира

Владимир Путин с Эммануэлем Макроном в Иерусалиме. Справа – Чарльз, принц УэльскийФото: Abir Sultan/REUTERS
Россия предлагает организовать уже в этом году встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН: кроме России, это США, Китай, Франция и Великобритания. С такой инициативой выступил в Иерусалиме Владимир Путин. Главная интрига даже не в том, удастся ли в принципе провести такой беспрецедентный саммит – а в том, состоится ли он в 75-ю годовщину Победы в Москве. Подробности...
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Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
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Почему украинские министры жалуются на бедность

Украина не способна прокормить даже своих высших чиновниковФото: РИА Новости
Стон стоит по всем высшим эшелонам украинской власти – чиновники массово жалуются на свои низкие зарплаты. Сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На Украине объявили войну книгам и школам

Андрей Манчук, политолог
Эта апартеидная система ставит русский язык на самое последнее место. И открыто унижает русскоязычных граждан, которых фактически лишают возможности обучать детей на их родном языке – несмотря на формальное равенство, гарантированное им основным законом страны. Подробности...
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Россия ведет Первую смысловую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, Польша стала жертвой пакта Молотова – Риббентропа, первой жертвой Второй мировой – но в этом ее вина. Так всегда бывает с теми, кто оказывается одержим собственной жадностью и глупостью. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

Суд должен быть ритуалом, а не канцелярией

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очень долго у нас была не только сырьевая экономика, но и сырьевое мышление. Метафора «сырье» вообще исчерпывающе описывает жизненный уклад, который родился в 1990-е и от которого мы не быстро, но верно избавляемся в последние годы. Подробности...
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
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              В Израиле назвали причины укрепления связей с Россией

                 24 января 2020, 08:10
              Фото: kremlin.ru
              Текст: Андрей Резчиков

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              Стратегия России на Ближнем Востоке заключается в поддержании добрых отношений с государствами – врагами Израиля, и одновременно с самим Израилем. В последнем случае свою роль играют налаженные личные контакты Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, – сказала газете ВЗГЛЯД израильский политолог, экс-депутат Кнессета Ксения Светлова, комментируя визит Путина в Израиль и Палестинскую автономию.

              «Россия – это супердержава, это очень важная для Израиля страна. В Израиле хотят, чтобы отношения продолжали улучшаться и развиваться», – заметила бывший депутат парламента Израиля – Кнессета, эксперт Герцлийского междисциплинарного института Ксения Соколова.

              В четверг Путин приехал в Израиль для участия в мероприятиях по случаю дня памяти жертв Холокоста. Он также провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который назвал эту встречу великолепной. Вечером того же дня, российский лидер прибыл в Палестинскую автономию, где встретился с президентом частично признанного государства Палестина, лидером движения ФАТХ Махмудом Аббасом.

              Дружественным отношениям России и Израиля не мешают расхождения касательно их политики в отношении других ближневосточных игроков, заметила Светлова. «Россия исповедует стратегию поддержания добрых отношений со всеми региональными игроками, – полагает экс-депутат Кнессета. – Москва показывает раз за разом, что в данный момент она единственная сила на Ближнем Востоке, способная разговаривать и с Израилем, и с Ираном, и с курдами, и с турками, и с режимом Асада, и египтянами, и со странами Персидского залива. Это вполне выписывается в региональную стратегию».

              «В этом плане Израиль важен, как влиятельная страна на Ближнем Востоке и которая во многом определяет ход событий в отношении происходящего в регионе», – добавила Светлова.

              Показателем особых отношений России и Израиля называли появившиеся в четверг сообщения о возможном помиловании осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар. Утверждалось, что решение о помиловании якобы уже принято. Впрочем, позже в четверг сама Иссахар заявила, что отказалась просить Путина о помиловании, однако на ожидание ее освобождения в Израиле это заявление не повлияло. «В Израиле очень надеются на то, что Наама скоро вернется домой, не по окончании ее тюремного срока, а намного раньше», – отметила Ксения Светлова. 

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