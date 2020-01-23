Нетаньяху заявил о «великолепной» встрече с Путиным

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Иерусалиме была великолепной.

«Мы недавно завершили великолепную рабочую встречу между мной и президентом Путиным. В завершении встречи президент Путин попросил, чтобы зашла Яффа – мать Наамы Иссахар. Это была очень трогательная встреча. Я очень благодарен вам за этот жест, господин президент», – передает слова Нетаньяху ТАСС.

В ходе встречи с Яффой Иссахар Путин заверил ее, что «все будет хорошо».

В четверг СМИ сообщили, что решение о помиловании осужденной в России за контрабанду наркотиков Наамы Иссахар якобы уже принято. Сообщалось также, что ведутся переговоры об обмене помилования Наамы Иссахар на право собственности на Александровское подворье.