Число погибших в ДТП в России резко сократилось за пять лет

Замглавы МВД Александр Горовой заявил, что количество погибших в ДТП сократилось на 26% за последние пять лет.

«За пять последних лет на территории России благодаря комплексу мер, принимаемых как по правоохранительной направленности, дорожной отрасли, профилактике среди участников дорожного движения, мы зафиксировали 26-процентное снижение погибших в результате ДТП», – заявил Горовой, передает РИА «Новости».

Он отметил, что к 2024 году в целом по России смертность в дорожных авариях не должна превышать четыре человека на 100 тыс. населения.

«Это очень серьезная задача, требующая комплексного подхода, в решении этих задач принимают участие органы власти области. До 2024 года все дороги регионального и муниципального уровня должны быть приведены в соответствие с требованиями не менее чем на 50%», – подчеркнул Горовой.

В декабре 2019 года сообщалось, что за девять месяцев 2019 года число аварий с участием такси существенно возросло. Такая статистика, по мнению экспертов, объясняется усталостью водителей, которые вынуждены регулярно перерабатывать.