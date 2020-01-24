Политологи назвали неэтичным поведение главы Чувашии

«Некоторые люди воспринимают себя как новую знать. Это неприемлемо, о чем, кстати, недавно говорил и президент», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, заставившего офицера МЧС на церемонии прыгать за ключами от нового автомобиля.

Не исключено, что глава республики Михаил Игнатьев явно устал и тяготится своей службой, что и проявляется в подобных «выходках», говорит политолог Алексей Мартынов, – видимо, топ-чиновник не понимает, как это выглядит со стороны и потерял адекватный контроль за своими действиями.

«В произошедшем есть еще и нравственная составляющая. Очевидно, что Игнатьев и как человек плохо воспитан. Некоторые люди воспринимают себя как некую новую знать. Они ведут себя так, будто собираются по наследству передать свои должности, посты, влияние и так далее. Это же неприемлемо! Ровно об этом недавно говорил президент. Люди видят такое раздражающее поведение Игнатьева. Да и управленец он, между прочим, так себе. Если посмотрите на показатели Чувашии, разнообразные рейтинги, то регион находится даже не в середине», – отметил Алексей Мартынов.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что действия главы Чувашии выглядят, по меньшей мере, неэтично. «Хотелось бы чтобы Михаил Игнатьев взял себя в руки, учитывая ту грандиозную ответственность, которая на нем лежит. Даже если допустить, что у него что-то произошло в личной жизни, это не повод, чтобы так дискредитировать власть. У президента в данной ситуации есть единственная возможность – отправить губернатора в отставку по недоверию. Воспользоваться или нет этой возможностью, – это право президента», – сказал Павел Данилин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в интернете появилось резонансное видео с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС России Евгений Зиничев уже назвал поведение главы Чувашии недопустимым. Действия Игнатьева рассмотрит комиссия «Единой России» по этике, однако секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак уже сообщил, что партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из своих рядов.