Россиянин осужден в Берлине за подготовку теракта

Берлинский суд приговорил 32-летнего россиянина Магомеда-Али С. к пяти годам четырем месяцам заключения за подготовку теракта, сообщила газета Morgenpost.

Магомед-Али С. был признан виновным в подготовке «тяжкого преступления против общественного порядка», сообщает издание со ссылкой на заседание суда, передает РИА «Новости».

31-летний гражданин России Магомед-Али С. был задержан в Берлине в 2018 году. По версии обвинения, мужчина вместе со своим сообщником – французом Клементом Б., который был задержан в августе 2017 года в Марселе, планировал совершить теракт в Берлине с использованием взрывчатого вещества.

В квартире Клемента Б. было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия и три килограмма взрывчатки (триацетон трипероксид). По данным правоохранителей, россиянин с 26 октября 2016 года хранил в своей квартире в Берлине «значительное количество триацетона трипероксида».