Мосгорсуд снял арест с части акций по делу Абызова

Мосгорсуд снял арест с части акций по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, выяснив, что они принадлежат ряду юридических лиц.

«В части принадлежности ряда ценных бумаг исключить их принадлежность Абызову, в остальном установить срок ареста с запретом пользоваться акциями до 25 июня. В остальной части оставить без изменения», – сообщил источник ТАСС.

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.

Напомним, в августе следователь по делу Абызова заявил, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 млрд рублей.

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