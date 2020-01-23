Комик Долгополов раскрыл свое местонахождение

Комик Александр Долгополов сообщил в соцсетях, что успешно прибыл в страну назначения из России.

«Мы доехали! Мы в безопасности, пока. Спасибо за поддержку», – написал комик в своем Instagram.

Долгополов сфотографировался в узнаваемом месте, передает «Фонтанка».

Комик опубликовал фотографию, на которой он запечатлен на фоне стены, на которой нарисован президент России Владимир Путин. По информации издания, эта стена находится в Израиле, комик якобы приземлился в аэропорту Бен-Гуриона.

Напомним, полиция в Подмосковье начала проверку в отношении Долгополова из-за сообщения об оскорблении чувств верующих в одном из его стендапов, позже стало известно, что комик покинул Россию.