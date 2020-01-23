В «Слуге народа» призвали «жестко разбираться» с публикацией записей в кабинетах власти

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Казахский нефтепровод и «Дружбу» вывели из строя одним приемом

Казахстан остановил поставки нефти в Китай из-за загрязнения нефти Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости
Казахстан неожиданно столкнулся с загрязнением нефти в трубопроводе хлорорганическими соединениями, которые в прошлом году стали причиной остановки российского нефтепровода «Дружба». Россия смогла найти другие пути для отправки своей нефти на экспорт, однако Казахстан вынужден был остановить поставки сырья в Китай. Что это – трагическое совпадение или все-таки диверсия?  Подробности...
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Почему поляки и русские стали кровными врагами

Не следует забывать о том, какую роль сыграли поляки в Смутное времяФото: С. В. Иванов
«Среднестатистический поляк, благодаря пропаганде, не видит разницы между Александром III и Владимиром Путиным», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД историк и политолог Николай Межевич. Сейчас Варшава поставила антироссийскую мифологию на службу своим политическим интересам. Но пропаганда не была бы эффективной без груза вековых обид и претензий Польши к России. В чем корень исторической вражды двух славянских народов? Подробности...
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Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
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Самый богатый человек мира стал уязвим из-за WhatsApp

Глава Amazon Джефф Безос и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен СалманФото: Saudi Press Agency
Благодаря усилиям ООН разрастается грандиозный международный скандал. Смартфон самого богатого человека мира – владельца Amazon Джеффа Безоса – подцепил шпионскую программу через переписку в WhatsApp, что могло обойтись ему в миллиарды долларов. Предполагается, что за этим стоит наследный принц Саудовской Аравии. Но каковы его мотивы? И какое отношение ко всему этому имеет жестокое убийство с расчленением трупа? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россия ведет Первую смысловую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, Польша стала жертвой пакта Молотова-Риббентропа, первой жертвой Второй мировой – но в этом ее вина. Так всегда бывает с теми, кто оказывается одержим собственной жадностью и глупостью. Подробности...

Суд должен быть ритуалом, а не канцелярией

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очень долго у нас была не только сырьевая экономика, но и сырьевое мышление. Метафора «сырье» вообще исчерпывающе описывает жизненный уклад, который родился в 1990-е и от которого мы не быстро, но верно избавляемся в последние годы. Подробности...
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Прекрасная Россия создается министрами в веселых футболках

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Оказывается, что какая-то там «прекрасная Россия будущего» дутый миф. Прекрасная Россия создается сейчас, в настоящем, живыми людьми – в том числе и министрами в веселых футболках. Подробности...
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              В «Слуге народа» призвали «жестко разбираться» с публикацией записей в кабинетах власти

              23 января 2020, 11:01

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Глава украинской фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал ведение записи в кабинетах власти проблемой в области нацбезопасности и подчеркнул, что с их обнародованием необходимо «жестко разбираться».

              Арахамия заявил в интервью изданию «Украинская правда», что «записи в высших кабинетах власти, где бенефициаром может быть любой, не только спецслужбы, а в том числе и частные компании или частные лица – это вопрос национальной безопасности», и с этим необходимо «очень жестко разбираться», передает ТАСС.

              По его словам, правительство весной должно сделать «очень многое».

              «Если не будет реальных «залетов», правительство не надо трогать. Надо дать им доработать, чтобы они выполнили все обещания», – считает Арахамия.

              Глава фракции добавил, что с политической точки зрения работа правительства под руководством Гончарука будет зависеть от того, насколько будет страна экономически расти.

              «Если будет, точно протянут. Если люди будут беднеть, то, когда человек чувствует себя плохо, он начинает искать виновных», – сказал он.

              В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в ходе Украинского завтрака в Давосе, что правительство страны «никуда не уходит», оно «продолжает работать», отставки не планируются.

              По словам премьера, вокруг его кабмина «много провокаций, манипуляций, «сливов» и грязной игры», и эту игру ведут группы влияния, которым «очень некомфортно работать в стране с честным правительством».

              Он подчеркнул, что кабмин будет работать с действующим президентом и Верховной радой и что в президентской команде «все прекрасно», внутри нее «беспрецедентная координация».

              «Команда президента будет работать далее в том ключе, который уже сейчас задан. Это евроинтеграция, открытость миру, борьба с коррупцией, упрощение процедур», – пояснил он.

              Гончарук добавил, что правительство будет работать до тех пор, пока к нему будет доверие.

              Ранее Гончарук оказался в центре скандала после публикации в Сети записи, на которой якобы он неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском, заявляя, что тот имеет «примитивное понимание экономических процессов».

              Премьер заявлял, что запись смонтирована из многочасового заседания правительства, но написал заявление об отставке и подал его Зеленскому. Украинский лидер решил дать Гончаруку шанс и не принял отставку.

              После Гончарук заявил, в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».

              Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Верховной раде, которая может уволить украинского премьера.

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