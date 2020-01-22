Путин запланировал обсудить на Госсовете вопросы науки

Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время обсудит на Госсовете вопросы развития науки.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, новым министром просвещения стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, новым министром науки и высшего образования – ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.