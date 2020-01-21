Министром науки и высшего образования стал ректор Тюменского госуниверситета

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков стал министром науки и высшего образования в правительстве Михаила Мишустина, следует из указа президента. Ранее этот пост занимал Михаил Котюков.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Фалькова Валерия Николаевича Министром науки и высшего образования Российской Федерации», – говорится в указе на сайте Кремля.

Валерий Фальков – российский правовед, эксперт в области высшего образования. Ректор ТюмГУ с 21 марта 2013 года, также был депутатом Тюменской облдумы. 15 января 2020 года был включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Владимир Путин во вторник подписал указ о новом, значительно обновленном составе правительства. У Мишустина будет девять заместителей, первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов.

Отметим, что четыре министра в новом составе правительства – или выпускники, или слушатели «школы губернаторов».

Обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва – так называемой «школы губернаторов» – проходят министр труда и соцзащиты Антон Котяков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Выпускниками «школы губернаторов» являются новый глава МЭР Максим Решетников, который также возглавлял рабочую группу Госсовета, и в том числе новый министр образования Валерий Фальков.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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