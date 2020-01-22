Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее «исчезновении»

Представители актрисы Анастасии Заворотнюк отреагировали на слухи о ее якобы «бесследном исчезновении» из реабилитационного центра на Рублевке, где она проходила лечение от онкологического заболевания.

Telegram-канал «НеМалахов» сообщил со ссылкой на сиделку, работающую в реабилитационном центре, что палата ее клиентки «находится рядом с палатой Заворотнюк», и ранее она видела актрису, «как ее возили на процедуры, а теперь нет».

Сиделка сделала вывод, что «либо ей стало хуже, и она прикована к кровати», либо же ее «увезли».

«Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала», – добавила женщина.

Концертный директор актрисы Стас Христов отказался комментировать эти сообщения, отметив, что он «вообще не в курсе», передает ФАН.

Директор Заворотнюк Марина Потапова отказалась от комментариев.

Напомним, по сообщениям СМИ, Заворотнюк в 2019 году якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как утверждается, актрисе стало лучше.

В январе издание «Семь дней в неделю» сообщило, что Анастасия Заворотнюк отправилась домой из больницы, так как больше нет смысла в ее нахождении в медучреждении.

По данным «Свободной прессы», у семьи якобы закончились деньги на оплату стационара актрисы.