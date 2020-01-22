Хабаровский минздрав опроверг данные о первом случае заболевания новым китайским вирусом в России

В Хабаровском крае пока не было случаев заболевания новым коронавирусом из Китая, вызывающим пневмонию, заявили газете ВЗГЛЯД в министерстве здравоохранения региона.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 22 января из хабаровского аэропорта госпитализировали пассажирку с рейса из китайского Харбина «с подозрением на смертельный коронавирус».

«Никакая пассажирка из Китая не поступала. С коронавирусом у нас никого не госпитализировали. Если бы это произошло, мы бы знали», – заявили в Минздраве региона.

Вспышка ранее неизвестного вируса произошла в китайском городе Ухань в середине декабря. По данным китайских ученых, вирус, вызывающий пневмонию, передается от человека к человеку и быстро мутирует.

За месяц в стране умерли девять заболевших, около трехсот человек были госпитализированы. Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что в ближайшее время следует ждать быстрого распространения нового вида пневмонии. Первый случай заболевания уже был зарегистрирован в США.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на границе с Китаем.