Россия и Израиль обсудили противодействие фальсификации истории

В Тель-Авиве состоялась первая сессия Российско-израильского гуманитарного диалога, сообщила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Сессия состоялась в Российском культурном центре. Участники обсудили проблематику сохранения памяти о Холокосте и блокаде Ленинграда, работу по противодействию фальсификации истории.

Митрофанова пояснила, что ведется «диалог между общественностью России и Израиля, а также между профессиональными группами двух стран», передает ТАСС.

В России выразили надежду на расширение формата, а также на продолжение диалога «на уровне муниципалитетов» и Кнессета. В качестве примера Митрофанова привела Российско-турецкий форум общественности и «Трианонский диалог» России и Франции. По мнению главы Россотрудничества, «нам с Израилем сам бог велел такой широкий диалог организовать».

Митрофанова подчеркнула, что тема Холокоста является «международной» и предстоящий Всемирный форум памяти Холокоста «имеет огромное значение». Она отметила важность «борьбы с переписыванием истории». Митрофанова заявила о необходимости «напомнить миру, кто освобождал концлагеря и помогал людям спасенным выжить».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин выступит с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Президентам Украины и Польши в том же самом было демонстративно отказано.

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