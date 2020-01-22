Представлен первый военный квадрокоптер украинского производства

Украинский госконцерн «Укроборонпром» представил квадрокоптер для разведывательных операций «Берегиня».

Сообщается, что для Украины это «первый военный квадрокоптер отечественного производства». Рама БПЛА «напечатана из карбона с помощью 3D принтера».

«Вес – до 2 кг», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

«Укроборонпром» заявил, что время развертывания подготовленным оператором – до двух минут, высоту в 100 м беспилотник набирает за три секунды, «управляется без ограничений при скорости ветра 20 метров в секунду (тропический шторм)».

У БПЛА есть «защищенные каналы связи», а также защита «пилота от (обнаружения) специализированным оборудованием».

Аппарат снабжен цифровой и аналоговой камерами.

Он разработан по запросу от военного ведомства Украины.

Напомним, на Украине заявляли, что новые украинские оружейные разработки якобы способны конкурировать с российскими. Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что «если Украина собирается конкурировать с советскими разработками, то флаг ей в руки», а Россия «по всем параметрам опережает Украину».