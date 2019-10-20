В России оценили планы Украины конкурировать в разработке оружия

Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал планы Украины конкурировать с Россией в области разработки оружия.

«Если Украина собирается конкурировать с советскими разработками, то флаг ей в руки. Россия по всем параметрам настолько опережает Украину в области разработки новейших вооружений, что у Украины нет никаких шансов», – приводит его слова РИА «Новости».

Так Коротченко прокомментировал заявление директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, который в интервью украинским СМИ заявил, что новые украинские оружейные разработки якобы способны конкурировать с российскими.

Згурец заявил, что данные разработки могут дать «мощный ответ войскам Путина», и в качестве примера привел семейство реактивных снарядов «Тайфун», способных, по словам эксперта, поражать цели на 20 километров дальше, чем реактивная система залпового огня «Град».

Коротченко, в свою очередь, напомнил, что система «Град» была разработана несколько десятилетий назад, еще во времена Советского Союза.

Он констатировал, что украинский ВПК деградирует. «Надо учесть, что еще с советских времен оружейные заводы Украины были частью кооперации. Советская Украина была компетентна в области разработки авиадвигателей и бронетанковой техники, а также морских газотурбинных двигателей для военных кораблей. С тех пор Украина потеряла компетенции», – подчеркнул Коротченко.

Эксперт напомнил, что новой разработкой украинского оборонно-промышленного комплекса стал миномет «Молот». «А миномет – это самое простое вооружение, известное еще со времен Первой мировой войны», – отметил он. Коротченко рассказал, что в ходе испытаний украинская новинка взорвалась, погибли обслуживавшие миномет бойцы.

«Это пример того, что кроме хвастливых заявлений, низкопробного пиара Украина больше ни на что не способна», – заключил Коротченко.

На Украине регулярно звучат заявления о разработках нового оружия, однако при ближайшем рассмотрении украинские новинки не выдерживают критики. Так, в 2018 году пользователи Сети высмеяли способную «достать до Москвы» украинскую ракету. Подобная реакция была и на презентацию «нового» оружия, о котором сообщал теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина хвастается переделками старых советских ракет.

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