Самый большой православный храм в мире решили построить на Урале

На территории Среднеуральского женского монастыря запланировали построить собор, который вместит в себя около 37 тыс. человек. Как рассказала глава исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева, заливка фундамента начнется уже в этом году.

«Он будет самым большим православным храмом в мире», – сказала Рябцева «Интерфаксу».

По ее словам, высота собора составит 77 метров, в нем планируется 12 престолов. Новый храм будет на 22 метра выше 55-метрового собора в Стамбуле. Рябцева добавила, что стройка будет вестись «всем миром», так как у проекта нет якорных инвесторов.

Она отметила, что сейчас храм монастыря не могут вместить всех паломников, число которых растет с каждым годом. Поэтому 2,5 года назад появилась идея возвести собор Софии Премудрости Божией.

За это время были решены вопросы с землей и проектированием. Как заявила Рябцева, духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) в апреле прошлого года благословил строительство храма.

Она подчеркнула, что ОНФ к проекту храма не имеет никакого отношения. «Это моя личная история», – заявила Рябцева. В этом году, по ее словам, планируется залить фундамент под стилобат – первый контур храма – 108 на 108 метров.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии заявили, что не знают о планах строительства такого собора.

Ранее в Екатеринбурге провели опрос о месте строительства храма Святой Екатерины. В опросе лидером стала площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода, которую поддерживает екатеринбургская епархия.