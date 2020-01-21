Россия и Грузия обсудят вопрос восстановления авиасообщения в начале марта

Спецпредставитель премьера Грузии по России Зураб Абашидзе заявил о планах рассмотреть вопрос восстановления прерванного летом прямого авиасообщения между двумя странами с российским сенатором Григорием Карасиным на очередной встрече в Праге в начале марта. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Конкретные даты возобновления полетов пока не называются, но у нас есть ожидания на получение новой информации на этот счет», – сказал он в интервью Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу».

По его словам, в случае принятия политического решения решение технических проблем не представляет особых сложностей.

«В России думают над возобновлением ависообщения, есть ожидание, что дело идет к этому», – сказал Абашидзе.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава призвала Россию возобновить прерванное летом прямое авиасообщение, заверив, что проблем с безопасностью в Грузии у россиян нет.

«Статистика свидетельствует о росте туризма, несмотря на запрет рейсов. Российские туристы прибывают через сухопутную границу или непрямыми рейсами. Они сами говорят, что для них Грузия – безопасная страна. Соответственно, в повестке дня больше нет вопроса безопасности, из-за которого Россия отменила прямые рейсы», – сказала она.

«Мы положительно воспримем отмену нерационального запрета на прямое авиасообщение», – сказала министр.

В 2019 году Грузию посетило 1 млн 463 тыс. 40 туристов из России, рост по сравнению с 2018 годом составил 4,7%, сообщила национальная администрация туризма Грузии. Россияне в этом плане уступили только гражданам Азербайджана – 1,5 млн азербайджанцев посетили Грузию в прошлом году. На третьем месте граждане Армении – 1,3 млн человек. Грузия прогнозировала 1,8 млн туристов из России, но в июне в Тбилиси прошли антироссийские выступления, после чего Москва прервала прямое авиасообщение с Тбилиси.

В целом Грузию в этом году посетило 9,3 млн иностранцев, что на 7,1% больше показателя прошлого года.

Доходы Грузии от туризма превысили 3 млрд долларов. Нацбанк Грузии оценил потери из-за отмены авиасообщения с Россией в 300 млн долларов.