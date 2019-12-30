Россияне заняли второе место среди туристов в Грузию

В 2019 году Грузию посетило 1 млн 463 тыс. 40 туристов из России, рост по сравнению с 2018 годом составил 4,7%, сообщила национальная администрация туризма Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Россияне в этом плане уступили только гражданам Азербайджана – 1 509 662 азербайджанца посетили Грузию в этом году.

На третьем месте граждане Армении – 1 349 279.

В этом году Грузия прогнозировала 1,8 млн туристов из России, но в июне в Тбилиси прошли антироссийские выступления, после чего Москва прервала прямое авиасообщение с Тбилиси.

В целом Грузию в этом году посетило 9,3 млн иностранцев, что на 7,1% больше показателя прошлого года.

Доходы Грузии от туризма превысили 3 млрд долларов.

Напомним, последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля, а с 8 июля авиасообщение между странами прекратилось на фоне обострения грузино-российских отношений.

В ноябре Грузия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией. Позже российский сенатор Григорий Карасин сказал, что прямые рейсы между странами не возобновятся до Нового года.

Нацбанк Грузии оценил потери из-за отмены авиасообщения с Россией в 300 млн долларов.

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