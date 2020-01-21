В Тбилиси позвали российских туристов вернуться

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава призвала Россию возобновить прерванное летом прямое авиасообщение, заверив, что проблем с безопасностью в Грузии у россиян нет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Статистика свидетельствует о росте туризма, несмотря на запрет рейсов. Российские туристы прибывают через сухопутную границу или непрямыми рейсами. Они сами говорят, что для них Грузия – безопасная страна. Соответственно, в повестке дня больше нет вопроса безопасности, из-за которого Россия отменила прямые рейсы», – сказала она во вторник.

«Мы положительно воспримем отмену нерационального запрета на прямое авиасообщение», – сказала министр.

«Информацией (о возобновлении прямого авиасообщения) я не располагаю. Но надеюсь на здравомыслие, так как запрет не имеет смысла», – заявила Натиа Турнава.

В 2019 году Грузию посетило 1 млн 463 тыс. 40 туристов из России, рост по сравнению с 2018 годом составил 4,7%, сообщила национальная администрация туризма Грузии. Россияне в этом плане уступили только гражданам Азербайджана – 1 509 662 азербайджанца посетили Грузию в этом году. На третьем месте граждане Армении – 1 349 279. В этом году Грузия прогнозировала 1,8 млн туристов из России, но в июне в Тбилиси прошли антироссийские выступления, после чего Москва прервала прямое авиасообщение с Тбилиси.

В целом Грузию в этом году посетило 9,3 млн иностранцев, что на 7,1% больше показателя прошлого года.

Доходы Грузии от туризма превысили 3 млрд долларов. Нацбанк Грузии оценил потери из-за отмены авиасообщения с Россией в 300 млн долларов.

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