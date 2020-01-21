Володин назвал сообщения иностранных СМИ о роспуске Госдумы вмешательством в дела России

Сообщения ряда зарубежных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вмешательством во внутренние дела России, подобные действия недопустимы, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В начале пленарного заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился сообщениями зарубежных СМИ о возможном роспуске нижней палаты российского парламента и призвал пресечь подобные разговоры.

«Владимир Вольфович, вы абсолютно правы. Такие вбросы осуществляли иностранные информационные агентства. Считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств», – заявил Володин, передает ТАСС.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неподтвержденными сообщения о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас назвал анекдотом сообщения СМИ о том, что рабочая группа якобы намерена внести в Конституцию поправку о возможности самороспуска Госдумы.