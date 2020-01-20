Президента предлагается лишить права отказывать в назначении министров

Премьером, его заместителем, министрами могут быть россияне от 30 лет, которые не имеют гражданства или вида на жительство другого государства, следует из проекта поправки в Конституцию, предложенной президентом Владимиром Путиным.

Подчеркивается, что президент будет не вправе отказать в назначении на должность зампреда кабмина и министров, кандидатуры которых утверждены Госдумой, передает РИА «Новости».

«Председателем правительства Российской Федерации, заместителем председателя правительства Российской Федерации, федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», – говорится в тексте законопроекта.

Также предлагается изменить порядок назначения должностных лиц.

«В целях повышения эффективности взаимодействия между представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли Государственной думы и парламентских партий, а также в целях повышения ответственности членов правительства Российской Федерации предлагается внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной думой», – текст документа.

В документе подчеркивается, что такой же порядок предусматривается в случае назначения глав министерств, руководство которыми осуществляет российское правительство.

В проекте поправок говорится, что премьер будет представлять в Госдуму на утверждение кандидатуры замов и министров, за исключением тех, которые назначаются после консультаций с Советом Федерации.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, а также новые требования к кандидатам в президенты.