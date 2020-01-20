Эрдоган объяснил ситуацию с отправкой военных в Ливию

Турция еще не отправила в Ливию войска, сейчас там присутствуют только военные советники, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не посылаем туда военную силу прямо сейчас. Мы просто отправили туда команду военных советников и инструкторов», – передает РИА «Новости» Эрдогана.

Отметим, что 16 января Эрдоган заявил об отправке военных в Ливию, чтобы поддержать силы Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа. Эрдоган до этого обещал преподать Хафтару урок.