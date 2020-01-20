Симоньян рассказала о насильной смене пола детям-аутистам

Четверть детей, которым меняют пол в так называемых трансгендерных клиниках, на самом деле просто страдают аутизмом, сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на результаты исследований.

«Британские ученые бьют тревогу, ведь это значит, что тинейджеров насильно подвергают медикаментозному лечению, ставят ошибочные диагнозы», – написала Симоньян в своем Instagram.

«Оказалось, что это заболевание у трансгендеров встречается гораздо чаще, чем в среднем у населения. А определить и диагностировать гендерную принадлежность тинейджера с аутизмом и вовсе невозможно, ведь аутистам свойственно самовнушение», – добавила она.

Ранее либерально-демократическая партия Великобритании предложила разрешить гендерно нейтральную форму в школах. По мнению представителей партии, ученики должны сами выбирать, что хотят носить – брюки, шорты или юбки – вне зависимости от пола.

Между тем в Британии растет число молодых людей, сменивших пол и пожалевших об этом.

В октябре журналистка британского издания The Telegraph Селия Уолден заявила о достижении обществом пика гендерного безумия.

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