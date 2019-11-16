В Британии захотели ввести гендерно-нейтральную школьную форму

Либерально-демократическая партия Великобритании предложила разрешить гендерно-нейтральную форму в школах, пишет The Independent. По мнению представителей партии, ученики должны сами выбирать, что хотят носить – брюки, шорты или юбки – вне зависимости от пола.

Представитель партии Лейла Моран объявила нынешние правила устаревшими. По ее словам, школам следует пересмотреть подход к форме: детям должно быть позволено носить шорты, штаны и юбки, независимо от их пола, передает ИноТВ содержание статьи британского издания.

The Independent отмечает, что школы Уэльса уже ввели гендерно-нейтральные правила, согласно которым для мальчиков и девочек нет отдельных дресс-кодов.

«Устранение ассоциаций тех или иных видов одежды с «мальчишескими» или «девчачьими» может очень сильно помочь молодому поколению. Настало время построить в наших школах культуру принятия», – уверена Моран.

Отмечается, что инициативу поддержала благотворительная организация Stonewall, по словам представителя которой, школьная форма должна включать в себя платья, юбки, штаны – и эти типы одежды должны быть доступны для всех учеников.

Напомним, в июле в Британии разгорелся скандал после того, как по меньшей мере 40 школ запретили ученицам носить юбки в рамках борьбы за права трансгендеров.

В октябре журналистка британского издания The Telegraph Селия Уолден заявила о достижении обществом пика гендерного безумия.