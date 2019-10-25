Британские СМИ заявили о пике гендерного безумия

Журналистка британского издания The Telegraph Селия Уолден заявила о достижении обществом пика гендерного безумия.

Уолден рассказывает, как недавно увидела на двери туалета в одном из баров надпись: «Это помещение может использоваться любым человеком, независимо от гендерной идентичности или самоопределения». Она отметила, что такое следование современным тенденциям вызвало у нее негативные эмоции. «Я чувствую унижение, беспокойство и опасность», – написала она, уточнив, что в очереди в туалет в темном коридоре были только пьяные мужчины, передает RT.

Журналистка напомнила, что подобные «гендерно-нейтральные» туалеты есть и в британских школах. Она приводит данные отчета, согласно которым, все большее число школьниц стыдятся и боятся посещать туалет, доступный и для учеников мужского пола, поэтому вообще не ходят туда. Уолден утверждает, что именно дети становятся жертвой «гендерной причуды».

В качестве еще одного примера она привела случай, когда при задержании насильника тот попросил зарегистрировать его как женщину, а полиция Темзы согласилась с этим. Представители правоохранительных органов тогда заявили, что в ситуации, когда привозят насильника – «человека мужского пола, который идентифицирует себя как женщина», он должен быть «зарегистрирован как женщина в нашей системе». По мнению Уолден, так полиция «балует» насильников, в то время как их жертвы подвергаются насмешкам.

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