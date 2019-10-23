Суд в США разрешил сменить пол семилетнему ребенку вопреки воле отца

Житель американского штата Техас Джеффри Янгер не смог даже с помощью суда спасти своего семилетнего сына от смены пола по инициативе бывшей супруги.

Янгер развелся со своей супругой несколько лет назад, от брака остались двое детей, зачатых из пробирки. Большую часть времени мальчики проводили с матерью. Однажды, приехав в гости к отцу, один из них заявил: он теперь не мальчик, а девочка, потому что «так ему сказала мама», сообщает Первый канал.

Более того, мама начала наряжать сына в платья, покупать ему кукол, позже записала Джеймса в детский сад под девичьим именем Луна. А еще обратилась в одну из техасских клиник, которые консультируют детей-трансгендеров.

Окончательно превратить сына в девочку женщина намерена путем химической кастрации, в рамках которой мальчику будут давать блокаторы полового созревания и гормональные препараты. По мнению отца, женщина делает это вопреки воле самого ребенка, передает RT.

У мальчика есть брат-близнец Джуд. Янгер пытался через суд забрать детей себе, но присяжные вынесли вердикт о том, что детям будет более комфортно жить с матерью. Кроме того, по решению суда теперь Янгер будет обязан называть своего сына «девочкой Луной», хотя его религиозные и моральные убеждения противоречат этому. Также мужчину принудили пройти курс «трансгендеризма», пишет «Царьград».

Законы США сейчас не запрещают гендерные эксперименты над несовершеннолетними детьми. Неравнодушные американцы создали в интернете сайт в защиту Джеймса, но юристы его матери использовали это против отца, назвав вмешательством в частную жизнь малолетнего ребенка.

Ранее британец, верующий христианин Дэвид Макерет, который 26 лет проработал врачом скорой помощи, прокомментировал решение суда, признавшего законным его увольнение за отказ называть женщиной мужчину, сменившего пол.