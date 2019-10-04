Британский суд признал законным увольнение врача за отказ называть трансгендера женщиной

Британец, верующий христианин Дэвид Макерет, который 26 лет проработал врачом скорой помощи, прокомментировал решение суда, признавшего законным его увольнение за отказ называть женщиной мужчину, сменившего пол.

История конфликта берет начало в 2018 году. Макерет 26 лет проработал в скорой и потерял работу из-за того, что отказался назвать мужчину, который сменил пол, женщиной. Уволенный врач, считающий, что «идея трансгендеров – это бунт против Бога», подал в суд в защиту прав христиан, их веры и свободы слова. По его словам, трансгендеров только недавно начали считать «нормальными», и ответственность за это несет политика, а не наука. В итоге суд встал на сторону руководства Макерета и даже назвал библейскую веру «несовместимой с человеческим достоинством».

«Меня просто отстранили от работы, меня, по сути, стали допрашивать, хотя они это и отрицают» – заявил Макерет в комментарии RT.

По словам медика, его случай устанавливает очень серьезный прецедент. «Именно поэтому мы были шокированы тем, как все это закончилось. Прецедент по четырем пунктам. ... Во-первых, получается, что нам не позволено не верить в основополагающие установки трансгендерного движения. Во-вторых, нас принуждают говорить определенные вещи против нашей воли. В-третьих, получается, что запрещается вера в то, что Бог создал нас мужчинами и женщинами, и поэтому и пол, и местоимение для его обозначения строго определены. И в-четвертых, получается, что вся христианская вера и все ее основные ценности не совместимы с понятиями современного общества о человеческом достоинстве», – заявил Макерет.

По его словам, каждый из этих пунктов – «серьезный удар по свободам человека».

«Я никогда не отказывал в медицинской помощи ни одному пациенту на основании его происхождения и того, кем этот человек является. Вопрос теперь стоит так: будут ли меня принуждать делать и говорить что-то, с чем я по совести глубоко не согласен?» – добавил он.

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