Британский суд признал законным увольнение врача за отказ называть трансгендера женщиной

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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Россия застрахует Китай от нападения США

Россия защитит Китай от ракетно-ядерного удара США Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Москва поделилась с Пекином технологиями СПРН – возможностью обнаружения запуска баллистических ракет, что защитит Поднебесную от ядерной атаки со стороны США. По словам Владимира Путина, такой системой обладают лишь Россия и Америка. В экспертной среде это событие уже окрестили «беспрецедентным». Почему Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» — во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...

Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
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Как бороться за ценности, которых нет

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Глобализация упакована так, что готова к продвижению на всемирный рынок без доработок – целиком. А вот что можно глобализации противопоставить, какова альтернатива этому уже готовому к употреблению продукту – большой вопрос. Подробности...
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              Британский суд признал законным увольнение врача за отказ называть трансгендера женщиной

              4 октября 2019, 14:39

              Текст: Алина Назарова

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              Британец, верующий христианин Дэвид Макерет, который 26 лет проработал врачом скорой помощи, прокомментировал решение суда, признавшего законным его увольнение за отказ называть женщиной мужчину, сменившего пол.

              История конфликта берет начало в 2018 году. Макерет 26 лет проработал в скорой и потерял работу из-за того, что отказался назвать мужчину, который сменил пол, женщиной. Уволенный врач, считающий, что «идея трансгендеров – это бунт против Бога», подал в суд в защиту прав христиан, их веры и свободы слова. По его словам, трансгендеров только недавно начали считать «нормальными», и ответственность за это несет политика, а не наука. В итоге суд встал на сторону руководства Макерета и даже назвал библейскую веру «несовместимой с человеческим достоинством».

              «Меня просто отстранили от работы, меня, по сути, стали допрашивать, хотя они это и отрицают» – заявил Макерет в комментарии RT.

              По словам медика, его случай устанавливает очень серьезный прецедент. «Именно поэтому мы были шокированы тем, как все это закончилось. Прецедент по четырем пунктам. ... Во-первых, получается, что нам не позволено не верить в основополагающие установки трансгендерного движения. Во-вторых, нас принуждают говорить определенные вещи против нашей воли. В-третьих, получается, что запрещается вера в то, что Бог создал нас мужчинами и женщинами, и поэтому и пол, и местоимение для его обозначения строго определены. И в-четвертых, получается, что вся христианская вера и все ее основные ценности не совместимы с понятиями современного общества о человеческом достоинстве», – заявил Макерет.

              По его словам, каждый из этих пунктов – «серьезный удар по свободам человека».

              «Я никогда не отказывал в медицинской помощи ни одному пациенту на основании его происхождения и того, кем этот человек является. Вопрос теперь стоит так: будут ли меня принуждать делать и говорить что-то, с чем я по совести глубоко не согласен?» – добавил он.

              Ранее главный редактор телеканала RT Симоньян рассказывала о своем отношении к поощрению трансгендерных наклонностей у детей.

              В прошлом году в Британии решили наказывать родителей за запрет сыновьям носить юбки.


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