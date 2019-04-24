Симоньян оценила решение Шарлиз Терон воспитывать сына трансгендером

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала о своем отношении к поощрению трансгендерных наклонностей у детей.

«Поражена, что в моей ленте нашлись люди, считающие, что Шарлиз Терон, воспитывающая трехлетнего сына трансгендером – большой молодец. Ведь он действительно в три годика заявил, что он девочка», – возмутилась она в своем Telegram-канале.

В качестве примера правильного воспитания Симоньян привела своего сына Баграта, который в три года заявлял, что он девочка и говорил о себе только в женском роде, одеваясь в женские платья. «Никому в семье не приходило в голову волноваться по этому поводу. Всем было ясно, что он просто копирует старшую сестру, как положено детям в этом возрасте. Сейчас Баграту четыре с половиной. Он давно передумал быть девочкой и заявляет мне: Мама! Ты не можешь запретить мне второе мороженое. Я все-таки мужчина», – отмечает Симоньян.

Главред RT пишет, что ее сын уже давно утратил женские привычки и старается не плакать, потому ему давно объяснили, «что мужчины не плачут, а он мужчина».

«Интересно, чтобы произошло, если бы мы поощряли его желание быть девочкой, заставляя его гордиться этим желанием, чувствовать себя особенным и уникальным – лучше других, обыкновенных деток. Вполне вероятно, Баграт и сейчас бы требовал платьиц», – задалась вопросом Симоньян.

Она сообщила, что в детстве тоже имела трансгендерные наклонности и гордилась тем, что была похожа на мальчика. «Я даже пыталась пройти под радугой, потому что мне рассказали, что так можно стать мальчиком, если ты девочка», – делится воспоминаниями Симоньян.

Она говорит, что если бы воспитывалась в современной западной стране, ее жизнь была бы безнадежно испорчена, так как она была бы уже накачана «гормонами и готовилась к операции».

«Эта жестокая мода сменится лет через -дцать, как меняется любая мода. Но сколько человеческих жизней и детских судеб успеют покалечить по дороге. Вроде бы для того и существует институт государства, чтобы сдерживать сиюминутные бесчеловечные порывы толпы, но нет – в этот раз государство на стороне сумасшедших мамаш», – заявила Симоньян.