В Британии собрались наказывать родителей за запрет сыновьям носить юбки

Городской совет Брайтон-энд-Хов в графстве Восточный Суссекс направил в местные школы рекомендации в отношении детей, сомневающихся в своей гендерной принадлежности; в частности, документ предусматривает возможность для школ обратиться к социальным службам в случаях, когда родители запрещают сыновьям ходить в школу в юбке.

Местный городской совет считает, что ситуации, когда отцы и матери игнорируют просьбу детей, «сомневающихся в своей гендерной принадлежности», являются поводом для беспокойства, сообщает ИноТВ со ссылкой на The Daily Telegraph.

В документе, адресованном учителям, содержатся советы о том, как действовать в случаях, когда родители заявляют: «Я отказываюсь разрешать моему сыну менять имя или носить юбки».

Школы предупреждают о том, что некоторые родители, возможно, будут сопротивляться принятию гендерной принадлежности их детей, и что, возможно, пройдет много времени до того момента, как они признают эти изменения.

В рекомендациях говорится, что если «положение дел вызывает серьезное беспокойство относительно благополучия ребенка», то «целесообразно следовать процедурам защиты».

The Daily Telegraph отмечает, что, по правилам министерства образования Великобритании, сотрудники школы, у которых возникают опасения по поводу безопасности того или иного ребенка, должны сообщить об этом школьному отделу, занимающемуся защитой детей, а при необходимости обратиться в социальные службы.

В документе городского совета Брайтон-энд-Хов также содержится рекомендация на случай, если родители обращаются к школе с вопросом: «Моя дочь не хочет, чтобы рядом с ней переодевался мальчик, а что если он посмотрит на ее тело?» В таком случае не советуется удалять школьника-трансгендера из раздевалки, а объяснять ученикам, что трансгендерная девочка – это «настоящая девочка».

Подчеркивается, что школьники-трансгендеры должны пользоваться той раздевалкой, которая соответствует их гендерной идентичности, а не биологическом полу.

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