Минфин отчитался об исполнении бюджета на национальную оборону

Исполнение бюджета России на национальную оборону в 2019 году составило 92,7%, или 2,998 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Минфина.

Всего в прошлом году из бюджета было выделено 3,2 трлн рублей, передает ТАСС.

Бюджет на развитие Вооруженных сил России в 2019 году был исполнен на 94,7%, на реализацию международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества – на 97,1%, на прикладные научные исследования в области национальной обороны – на 85,2%.

Исполнение бюджета по государственной программе «Обеспечение обороноспособности страны» составило 99,8%: изначальный бюджет в 1,477 млрд рублей было фактически исполнен на 1,475 млрд рублей.

Бюджет 2019 года по госпрограмме «Космическая деятельность России» был исполнен на 71,2% (было освоено 183,1 млрд рублей из выделенных на эту программу 257,2 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что объем Фонда национального благосостояния России в 2019 году вырос в 1,9 раза – до 7,773 трлн рублей, сообщает Минфин.