Объем ФНБ в 2019 году вырос до 7,773 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния России в 2019 году вырос в 1,9 раза – до 7,773 трлн рублей, сообщает Минфин.

По состоянию на 1 января 2019 года совокупный объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте составлял 4,036 трлн рублей, передает ТАСС.

Кроме того, профицит федерального бюджета России в 2019 году составил предварительно 1,967 трлн рублей или 1,8% ВВП.

Объем поступивших доходов предварительно составил 20,187 трлн рублей или 101,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о федеральном бюджете. Исполнение расходов предварительно составило 18,22 трлн рублей или 98,5% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному указанным законом и 94,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.