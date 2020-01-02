Стала известна судьба пассажиров пропавшего на Тайване вертолета

В горном районе Тайваня найдено место аварийной посадки военного вертолета Black Hawk, на борту которого находился начальник генерального штаба ВС Тайваня генерал-полковник Шэнь Имин и другие высокопоставленные военные, сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство национальной обороны республики.

По сведениям Taiwan News, 10 из 13 человек, находившихся на борту вертолета, найдены живыми, поиски еще троих продолжаются, передает РИА «Новости».

Представитель министерства сообщил, что Шэнь Имин был в числе тех, кого нашли живыми. На место инцидента для контроля за спасательной операцией прибыл министр обороны Тайваня Янь Дэфа.

Ранее сообщалось, что на Тайване пропал вертолет с начальником генштаба.

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