Игравшая 10 дней музыка помогла задержать подозреваемого в убийстве в Москве

В Москве полицейские задержали подозреваемого в убийстве после поступившей от соседей жалобы на то, что в течение десяти дней в квартире, где проживала жертва преступления, не смолкает музыка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В МВД сообщили, что вечером в четверг «от граждан поступило сообщение о нарушении тишины (на протяжении нескольких дней играет музыка)», передает РИА «Новости».

Прибывшие на место полицейские вместе с сотрудниками МЧС вскрыли двери в квартиру и обнаружили на кухне тело 60-летнего хозяина с тремя колото-резаными ранениями груди.

В пятницу сотрудники уголовного розыска в Щербинке задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в совершении убийства.

«Он изобличен в том, что 7 января в 19.00 в ходе конфликта ножом причинил указанные ранения, скрылся», – уточнили в полиции.

Ранее в Москве директора школы и ее бывших учеников заподозрили в покушении на убийство.