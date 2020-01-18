Тренер из Ленобласти заподозрен в изнасиловании воспитанников в турецких отелях

В деле 67-летнего тренера из Светогорска, подозреваемого в изнасиловании 11-летнего мальчика, появились новые эпизоды, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что дело в отношении тренера по факту совершения сексуального насилия в отношении 11-летнего мальчика было возбуждено 20 сентября прошлого года. Позднее следователи выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.

«В настоящее время следственными органами возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 2 ст.135 УК РФ (развратные действия) и п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) – два эпизода», – говорится в сообщении.

Тренера заподозрили в «иных насильственных действий сексуального характера, совершенных на территории Турецкой Республики, куда он вывозил детей под видом участия в соревнованиях».

Уточняется, что в августе 2017 года подозреваемый подверг сексуальному насилию мальчика 2005 года рождения в гостинице города Анталья, а в мае 2019-го – мальчика 2008 года рождения в гостинице города Кемер.

СУ СКР по Ленинградской области также опровергло сообщения СМИ о том, что, согласно результатам судебных экспертиз, мальчиков якобы никто не насиловал.

Напомним, в августе прошлого года суд в Якутии на 20 лет отправил в колонию учителя физкультуры одной из школ, обвиненного в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы.