Физрук-педофил в Якутии шесть месяцев развращал 13-летнюю школьницу

Суд в Якутии на 20 лет отправил в колонию учителя физкультуры одной из школ, обвиненного в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, подсудимый с декабря 2017 года по май 2018 года находился в сексуальной связи с 13-летней школьницей. Все происходило в спортзале школы, в машине злоумышленника и в его квартире, говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Выявили преступления родители девочки, прочитавшие в ее телефоне переписку с учителем. После этого мужчину задержали, а школьницу отправили на реабилитацию.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении 14 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3, «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста), 15 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 20 лет», – сообщили в СК.

Напомним, в январе педофил проник в школу и надругался над мальчиком в Ульяновске.