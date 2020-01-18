Демократизацию Венесуэлы назвали в Америке приоритетом США

США увеличили свою роль в регионе Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил генсек Организации американских государств Луис Альмагро в Вашингтоне.

По его словам, в ЛАКБ США стали «ведущим игроком» и «Карибское море больше не выходит из их поля зрения», передает ТАСС.

Как считает генсек ОАГ, «демократизация Венесуэлы стала приоритетом» для США.

По версии Альмагро, в Боливарианской Республике ведется борьба «между демократией и деспотизмом». Организация американских государств намерена «оказывать давление на диктатуру» и поддерживать «демократизацию» Венесуэлы.

Напомним, США поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя новым руководителем страны. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Гуайдо и США признавать отказываются.

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