В новую стратегию нацбезопасности Украины включили меры по снижению напряженности с Россией

Новая стратегия национальной безопасности Украины, предложенная на заседании СНБО в пятницу, предполагает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией.

«Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряженности в двусторонних отношениях», – сообщила пресс-служба президента Украины, передает ТАСС.

В качестве приоритетов в проекте стратегии указаны обеспечение независимости и суверенитета Украины, восстановление ее «территориальной целостности», «общественное развитие, развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан», а также «европейская и евроатлантическая интеграция».

Украина намерена развивать отношения с ЕС, США, НАТО – их Киев считает «ключевыми иностранными партнерами». Отмечается, что «проект стратегии получил положительную оценку» Североатлантического альянса.

Киев также хочет «восстановления мира и государственного суверенитета» в Донбассе. Проект предполагает комплекс «международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер «Крым – это Украина».

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что документ основан на избирательной программе президента страны Владимира Зеленского.

Сам глава государства указал, что заседание носит «консультативно-совещательный характер».

Проект стратегии должен быть проработан в течение недели, после чего планируется новое заседание, чтобы утвердить документ.