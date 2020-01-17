Первая очередь нового терминала открылась в Шереметьево

Первая очередь терминала C открылась в московском аэропорту Шереметьево. Первыми в новый терминал прибывают пассажиры рейса «Аэрофлота» Хельсинки – Москва.

На торжественной церемонии, которую вел комментатор Дмитрий Губерниев, присутствовали замминистра транспорта Александр Юрчик, руководитель Росавиации Александр Нерадько, а также председатель совета директоров и генеральный директор аэропорта Александр Пономаренко и Михаил Василенко, передает ТАСС.

Как и терминал В, С1 оформлен в стиле «русского конструктивизма».

«Кровля терминала, очертаниями напоминающая самолет на знаменитых эскизах (советского архитектора) Якова Чернихова, представляет собой «пятый фасад» и также участвует в общей композиции», – говорится в материалах аэропорта.

Дизайн для C1 разрабатывало британское архитектурное бюро RMJM, ранее работавшее над терминалом B и петербургским «Лахта центром».

В новом терминале 74 стойки регистрации, 60 кабин паспортного контроля, пять «каруселей» для выдачи багажа. C1 уже оборудовали автоматическими кабинками для прохождения паспортного контроля без пограничников, их планируется запустить в марте.

Кроме того, в C1 действуют четыре бизнес-зала, двухэтажный ВИП-зал, зоны сна и отдыха.

В терминалу В, который сообщается с С1, ходят автобусы «Аэроэкспресс» от станции метро Ховрино. Также дойти до терминала можно через Южный терминальный комплекс (куда приходит поезд «Аэроэкспресс»).

К 2022 году будет запущено регулярное железнодорожное сообщение между Москвой и Северным терминальным комплексом с промежуточной остановкой в Южном.

Терминал C1 строили в рамках долгосрочной программы развития аэропорта. Вместе с терминалом B он входит в Северный терминальный комплекс Шереметьево.

Здание аэровокзала насчитывает семь этажей, терминалы B и C1 объединены. С южным комплексом (D, E и F) северный связывает подземный поезд на канатной тяге.

Проектирование терминала началось в апреле 2017 года, подрядчиком стала компания «Энерго-строй». Пропускная способность терминала составляет 20 млн пассажиров в год.

В материалах аэропорта отмечается, что С1 способен обслуживать до 4,1 тыс. человек в час. Инвестиции в строительство терминала и паркинга на 2,5 тыс. машино-мест составили 32 млрд рублей.

До 2010 года терминал B назывался Шереметьево-1, в феврале 2015 года старый терминал B был закрыт, историческую «рюмку» Шереметьево демонтировали. В данный момент на этом месте развивается Северный терминальный комплекс: открытие нового B состоялось в 2019 году, а вторую очередь терминала C планируют открыть в 2026-м.

Ранее стало известно, что в Шереметьево заработали курилки.