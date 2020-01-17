В Шереметьево заработали курилки

В московском аэропорту Шереметьево заработали курительные комнаты, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

«Да, некоторые», – сказал Василенко, отвечая на вопрос РИА «Новости», заработали ли уже курилки.

В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в здания аэропортов вернут курилки.

Напомним, курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят «антитабачный» закон. Однако в апреле 2018 года комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект, разрешающий гражданам курить табак в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.

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